franceinfo prépare une soirée consacrée à l'emploi

Cet événement, "à hauteur d’homme", a pour ambition d’accompagner le public de 25 à 55 ans, dans les grandes mutations du monde du travail, dans tous les secteurs. Conseils concrets et utiles, nouvelles compétences, retours d’expériences, parcours professionnels… Les auditeurs pourront venir rencontrer des DRH, entrepreneurs, PDG et salariés de grandes entreprises et d’acteurs du secteur comme Pôle Emploi, La Poste, Orange, BlaBlaCar… pour mieux comprendre les évolutions du marché du travail.

La soirée sera animée par Philippe Duport et Olivier de Lagarde, journalistes à franceinfo et introduite par Muriel Pénicaud, ministre du Travail.