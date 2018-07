franceinfo, partenaire des "Napoleons"

franceinfo est partenaire de la session d’été des Napoleons organisée à Arles, sur le thème de la vérité. Quatre jours d’échanges et de conférences que franceinfo fera vivre sur ses antennes numériques et radio. Au programme, duplex, reportages, vidéos, interviews… Sont ainsi attendus à Arles, le minstre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, l’ancien directeur général d’Air France, Jean-Marc Janaillac, le directeur général adjoint de la SNCF, Mathias Vicherat… mais aussi le directeur de franceinfo, Vincent Giret, la directrice adjointe de la rédaction de franceinfo en charge de l’Agence, Estelle Cognacq ou encore la PDG de France Télévisions, Delphine Ernotte ou la PDG de Radio France, Sibyle Veil.