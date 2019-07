franceinfo et Les Échos lancent le prix startup "Médias en Seine"

À l’occasion de cet événement, franceinfo et Les Echos souhaitent valoriser les startups dans le domaine de l’innovation éditoriale et des médias. Les cinq startups sélectionnées présenteront tour à tour leur projet devant un jury composé de professionnels des médias et du public présent. Les gagnants se verront remettre le Prix Médias en Seine et bénéficieront de quatre mois d’accompagnement au sein du programme Médias Creatis. Parmi les membres du jury, Vincent Giret directeur de franceinfo (Radio France), Matthieu Beauval, directeur de l’Accélération et du Partage de l’Innovation – direction du numérique de Radio France, Bérénice Lajouanie, directrice générale - Les Échos, Émilie Friedli, directrice de Creatis et Alexandre Heully, directeur du programme médias de Creatis.