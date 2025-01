franceinfo est la 2e radio d’Île-de-France

Au niveau national, franceinfo rassemble chaque jour 5 208 000 auditeurs (+220 000 en un an) et atteint 9.3% d’audience cumulée (+ 0.3 point), signant sa 2e meilleure audience depuis 21 ans. Sa part d’audience nationale progresse également à 4.9%, avec une durée d’écoute de 62 minutes (+ 1 minute). À Paris et en petite couronne, la chaîne séduit 803 000 auditeurs quotidiens (+ 121 000 en un an) avec 13.8% d’audience cumulée (+ 2 points), tandis qu’en grande couronne, elle s’impose en tête avec 445 000 auditeurs et 9.7% d’audience cumulée.

En France, la matinale "franceinfo matin", pilotée par Jérôme Chapuis et Salhia Brakhlia du lundi au jeudi et par Hadrien Bect le vendredi, rassemble 2 888 000 auditeurs quotidiens entre 7h et 10h et gagne 221 000 auditeurs en un an.