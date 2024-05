franceinfo en direct de Normandie pour les 80 ans de la Libération

La matinale de Jérôme Chapuis en direct d’Omaha Beach, de 7h à 8h30. franceinfo proposera aussi deux éditions spéciales avec Frédéric Carbonne qui seront ponctuées de directs avec les journalistes. Agathe Mahuet sera en direct de Sainte-Mère-Église, où sont organisées plusieurs parades et bals populaires et Hadrien Bect suivra le Président de la République.

Toute la journée, Sébastien Paour, correspondant franceinfo aux États-Unis, Eric Biegala, journaliste de la rédaction internationale de franceinfo, et Fabrice d’Almeida, historien de franceinfo seront aux côtés de Jérôme Chapuis et Frédéric Carbonne pour apporter leur expertise.