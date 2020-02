franceinfo au Salon de l'agriculture

Les journalistes de franceinfo seront en direct du Salon pour faire vivre les coulisses dès vendredi 21 février, juste avant l’ouverture au grand public. Ce vendredi, en duplex de la Porte de Versailles, Olivia Leray et Farida Nouar partiront à la rencontre des agriculteurs et des exposants pour dévoiler les derniers préparatifs avant l’ouverture des portes du Salon. Et toute la journée, la chaîne de Radio France proposera des reportages exclusifs en direct des coulisses de cette 57e édition du Salon de l’Agriculture.

Enfin le samedi, avant la clôture, "Le 17h/20h" de Catherine Pottier sera en direct du Salon, pour suivre les dernières heures de l’édition 2020.



Pendant les deux week-ends que couvre le Salon de l’Agriculture (les 22 et 23 février ainsi que les 29 février et 1er mars), les ateliers franceinfo proposeront au public des sessions de 45 minutes pour devenir journaliste, présentateur, chroniqueur et technicien en réalisant un journal dans les conditions du direct.