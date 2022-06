Yolaine de La Bigne de retour dans un podcast

Dans le premier épisode de " L’Animal et l’homme " (intitulé " Tout, vous saurez tout sur le zizi des animaux ") Yolaine de La Bigne reçoit Farah Kesri, journaliste et chroniqueuse dans l'émission "Le Magazine de la santé" sur France 5, vétérinaire et éthologue de formation, pour aborder le sujet du pénis animal. "Certains n’en n’ont pas, d’autres en ont 2 avec 1 de rechange... On trouve de tout pour faire un monde, même des pénis qui harponnent la femelle comme une flèche" explique un communiqué.Lancé le 2 juin jeudi 2 juin, Yolaine de La Bigne proposera un nouvel podcast sur le thème des intelligences animales, toutes les deux semaines...