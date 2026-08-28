Xperi intègre les produits AIM à son offre dédiée à la radio

AIM annonce que ses produits font désormais partie des solutions radio proposées par Xperi. Cette évolution s’accompagne d’une nouvelle identité visuelle et d’un nouveau site, présentés comme une manière de mieux refléter l’avenir de la radio et les besoins des diffuseurs. AIM résume cette évolution par la formule "A Fresh Look. A Bigger Vision for Radio."

La marque indique également avoir fait évoluer ses messages et son expérience en ligne afin de faciliter l’accès à ses solutions et à son expertise. L’intégration ne s’accompagne pas, dans les éléments communiqués, d’un changement annoncé dans la vocation principale des produits : l’objectif reste d’accompagner les broadcasters dans le développement de leurs usages numériques.