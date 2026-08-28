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Vendredi 28 Août 2026 - 08:20

Xperi intègre les produits AIM à son offre dédiée à la radio


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Les produits AIM font désormais partie des solutions radio de Xperi. L’entreprise accompagne cette intégration d’une nouvelle identité visuelle, d’un nouveau site et d’un repositionnement de sa communication. AIM Player, RAPID et TiVo Music Metadata restent au cœur de l’offre, avec un objectif centré sur les usages numériques de la radio sur mobile, à domicile et dans la voiture connectée.



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AIM annonce que ses produits font désormais partie des solutions radio proposées par Xperi. Cette évolution s’accompagne d’une nouvelle identité visuelle et d’un nouveau site, présentés comme une manière de mieux refléter l’avenir de la radio et les besoins des diffuseurs. AIM résume cette évolution par la formule "A Fresh Look. A Bigger Vision for Radio."
La marque indique également avoir fait évoluer ses messages et son expérience en ligne afin de faciliter l’accès à ses solutions et à son expertise. L’intégration ne s’accompagne pas, dans les éléments communiqués, d’un changement annoncé dans la vocation principale des produits : l’objectif reste d’accompagner les broadcasters dans le développement de leurs usages numériques.

Mobile, domicile et voiture connectée

AIM précise que son positionnement reste centré sur l’engagement des audiences, l’extension de la portée des radios et la création d’expériences digitales sur plusieurs environnements. L’entreprise cite explicitement le mobile, la maison et la voiture connectée. Cette approche place les outils d’AIM dans une logique de continuité entre l’antenne et les différents points de contact numériques des auditeurs. Le changement porte donc principalement sur l’intégration à l’offre radio de Xperi, la présentation de la marque et la manière d’exposer les solutions disponibles, plutôt que sur une rupture avec les services déjà proposés aux radios.

AIM Player, RAPID et TiVo Music Metadata restent mis en avant

Le nouveau site continue de présenter les solutions déjà connues des utilisateurs d’AIM, notamment AIM Player, RAPID et TiVo Music Metadata. La marque indique vouloir donner une vision plus claire de la manière dont ces outils participent à l’évolution de la radio. AIM Player reste associé aux expériences d’écoute numériques, tandis que RAPID et TiVo Music Metadata figurent également parmi les solutions mises en avant dans ce nouvel environnement.
AIM présente cette étape comme la continuité de son activité au service des diffuseurs, avec une identité renouvelée et une intégration plus visible au sein des solutions radio de Xperi.

Tags : AIM, métadonnées, technologie, Xperi



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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