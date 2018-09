WorldCast Systems présente la première Intelligence Artificielle pour la FM

La technologie SmartFM regroupe différents domaines d’expertise WorldCast Systems tels que la diffusion FM, le traitement de signal et la mesure de champ. WorldCast Systems (marque Ecreso) a plus de 60 ans d’expérience dans le design d’émetteurs FM et équipe plus de 10 000 sites de diffusion à travers le monde, en faible, moyenne et forte puissance. Grâce à un savoir-faire étendu, à un leadership éprouvé en matière d’émetteurs FM et à une innovation orientée utilisateur, l'équipe d'ingénieurs de WorldCast Systems est en mesure de proposer la première intelligence artificielle sur le marché de la radio FM. SmartFM sera lancé à l’IBC à Amsterdam du 14 au 18 septembre, stand 8.C58.