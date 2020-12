Winamax devient le partenaire des rendez-vous sportifs d'Europe 1

Ce dispositif s'appuie sur une amplification pour maximiser la couverture et la répétition à travers la diffusion de messages antenne en emplacements contextuels et le sponsoring des chroniques "Le journal des sports" (tous les jours dans Europe Matin) et "Le Match Winamax" dans Europe 1 Sport.

"Dans une période où le besoin de se divertir et de s’évader s’intensifie, nous sommes ravis d’accompagner Winamax dans sa stratégie de conquête de nouvelles audiences et de maximiser l’émergence de la marque à travers la complémentarité de tous les canaux d’Europe 1" a déclaré Franck Godin, directeur délégué radio & digital, chez Lagardère Publicité News.