Wendie Renard devient consultante pour Europe 1

Parallèlement, depuis le 22 novembre, Europe 1 a mis en place un dispositif spécial autour de Lionel Rosso. Sur place, pour commenter les matchs et couvrir l’évènement : Jean-François Pérès, chef du service des sports d'Europe 1, Jacques Vendroux et Cyrille de la Morinerie. La joueuse internationale et capitaine de l’équipe de France féminine, Wendie Renard, apportera son expertise aux auditeurs.