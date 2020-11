Webradios Éditions : "le confinement favorise notre modèle"

L’adage n’est pas nouveau. Le malheur des uns fait le bonheur des autres ! Ce n’est pas Sylvain Levy-Valensi qui va dire le contraire. Alors que beaucoup de salariés sont en télétravail devant leur ordinateur, pouvant ainsi surfer des heures durant, les webradios affichent des cartons d’audience. "C’est simple…" détaille, le directeur de Webradios Éditions, "là où nous avions mille auditeurs, on en a dix milles. Exemple, le plus frappant, lorsque la ministre déléguée en charge du logement, Emmanuelle Wargon est venue répondre en direct aux professionnels de l’immobilier, il y a quelques jours, sur Radio Immo, on a touché 150 000 auditeurs. Pour nous, c’est du jamais vu !" Quant au chiffre d’affaires, il bat des records : plus 30, plus 50%...