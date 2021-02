Voici le premier numéro du magazine RedTech Tribe

RedTech couvre tout ce qui concerne la radio et le numérique. Le numéro de janvier / février 2021 présente des articles sur la façon dont BBC Sounds fait progresser l'activité numérique de BBC Corp. au Royaume-Uni, ainsi que sur l'approche de la société belge DPG Media pour moderniser son "Sound Park" de 10 à l'antenne et en production studio.

En outre, ce numéro met en lumière la manière intelligente de la radio publique de New York de présenter le théâtre à son public pendant le confinement ; le déploiement à petite échelle du DAB+ au Royaume-Uni ; la stratégie technique de MediaWorks pour la couverture d'événements en direct en Nouvelle-Zélande ; le potentiel de Digital Radio Mondiale pour faciliter l’enseignement à distanc... Egalement, un entretien du PDG d'Acast, Ross Adams, sur l'avenir du podcasting...