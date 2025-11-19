Abonnez-vous à La Lettre Pro de la Radio

La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Depuis le début de cette nouvelle saison, La Lettre Pro de la Radio est proposée sous une nouvelle déclinaison. Une formule hebdomadaire gratuite permet de survoler, chaque mardi, l'actualité de la radio et de l'audio digital. Si vous êtes abonné, vous bénéficiez de l'intégralité de nos contenus publiés quotidiennement.



Un abonnement mensuel à 29.90 euros vous permet de bénéficier à un accès illimité à tous les articles premimum et aux contenus archivés via le site lalettre.pro. Ajoutons un accès complet à toutes les vidéos. Vous pouvez également déposer de façon gratuite et illimitée vos offres d'emploi i (valeur : 88 € / par annonce sans abonnement). Cet abonnement vous donne droit à un accès individuel lié à votre adresse mail (en option à 5€/mois un utilisateur supplémentaire pour une même structure).
Et chaque jour, vous recevez la newsletter "Ne partez pas encore" qui se positionne comme un condensé exclusif et exhaustif de l'actualité du jour avec des chiffres, des liens, des offres d'emploi... bref tout ce qu'il ne faut pas manquer si vous travaillez dans le secteur de la radio et de l'audio digital.
 

Entrez au Club HF Pros à 49.90 euros par mois

L'adhésion au Club HF Pros vous permet notamment un accès à ConnectOnAir en version Premium, un abonnement à La Lettre Pro de la Radio digital (avec petites annonces gratuites + Newsletter quotidienne « Ne Partez pas encore"), la mise en ligne de publi-rédactionnel, des réductions immédiates de 10% sur le tarif catalogue (livres, publications, sponsoring, publicité…) avec un barème dégressif selon budget annuel (hors stands)
Vous pourrez également assister aux réunions du Club HF Pros  (réponses aux enquêtes, identification d’initiatives pour publication d’articles, contribution, place réservée au COMED du Paris Radio Show) et bénéficier d'un lissage du budget sur 12 mois. Enfin, votre logo apparaitra sur la page d’accueil de lalettre.pro et du CLUB HF en tant que soutien officiel.

Ne partez pas encore !

Connaissez-vous la newsletter Ne partez pas encore ? Depuis plus de 14 ans, 48 semaines par an, chaque soir vers 17h, l'équipe de La Lettre Pro de la Radio vous envoie une newsletter qui compile toute l'actualité radio du jour. Cette newsletter enrichie vous permet ainsi de ne rien manquer de l'actualité de l'industrie. Elle est désormais accessible à tous pour 2 €/mois. Si vous êtes abonné au site, elle est inclus dans votre abonnement. 

Pour davantage de simplicité, nos trois formules sont accessibles ICI.

Tags : abonnement, audio digital, La Lettre Pro de la Radio, magazine, podcast, radio



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


