Voici la 10e promotion du "CQP Animateur radio"

La Commission paritaire nationale emploi et formation (CPNEF) rappelle que "les animateurs radio représentent plus de 1 300 salariés. Les radios associatives sont les plus nombreuses : elles représentent 43% du paysage radiophonique et salarient 22% des animateurs radio". La CPNEF de l’audiovisuel est créatrice de 5 CQP.Rappelons qu'un CQP est une certification de qualification professionnelle, créée et délivrée au sein d’une branche professionnelle, par une instance paritaire. Il atteste d’une qualification dans un métier spécifique à la branche et répond à une construction en 5 étapes.