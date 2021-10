"Vocal" : un podcast pour tout savoir sur les podcasts

Les écoutes de podcast dans le monde sont en constante augmentation. Selon le dernier baromètre Acast, ce nouveau média comptabiliserait plus de 16 millions d’écoutes par mois en France au premier semestre 2021. "Vocal" se positionne comme un flash sur l’actualité du marché du podcast. Dans chaque épisode, il présente les dernières informations du secteur et un zoom sur un podcast de marque.Disponible ce 8 octobre, " Vocal " s'appuie sur une équipe de 3 personnes : Martin Feneau (journaliste), Charles Westrelin (habillage) et Caroline Fabès (graphisme). Il est produit par le studio de création audio Les Cavalcades qui a pour ambition "de mettre en lumièresdes personnalités authentiques, des histoires étonnantes, des parcours de vie engagés".