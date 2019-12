VivaCité : une vente aux enchères au profit de "Viva for Life"

Le dimanche 15 décembre, Fanny Jandrain et Bruno Tummers, mèneront la vente en direct, de 10h à 13h, sur VivaCité, et nouveauté cette année, l’émission sera également retransmise sur La Une et sur AUVIO. Disques de platine, d’or ou expériences uniques seront adjugés en direct dans l’émission, après une bataille ultime par téléphone entre les enchérisseurs. Dans le détail, ces enchérisseurs peuvent faire leurs offres entre ce 2 décembre et le 13 décembre jusqu'à 12h sur vivaforlife.be. Les meilleurs enchérisseurs seront retenus pour s’affronter en direct le 15 décembre, entre 10h et 13h. Parmi les objets à la vente, le disque d’or "Sainte-Victoire" de Clara Luciani, le disque d’or "VersuS" de Vitaa et Slimane ou encore le disque d’or " Courage" de Céline Dion ainsi que 2 places pour son concert à Vienne le 15 juin 2020 (déplacement et logement compris).