VivaCité Mons se dote d'un studio multiplateformes

"Pour le site de diffusion de Mons, l'inauguration du nouveau studio VivaCité est la cerise sur le gâteau", a déclaré Hélène Ronveaux, chef de projet technologie radio à la RTBF. "Après avoir construit un nouveau studio pour la station (uniquement diffusée en DAB+), Viva+, nous avons rénové le studio d'antenne pour Classic 21 et construit un studio de production pour la même chaîne". Il a fallu environ deux ans de conception et de planification pour construire ce nouveau studio d'antenne de VivaCité Mons, la crise sanitaire ayant entraîné un retard supplémentaire dans la fourniture d'équipements et de matériaux pour l'installation.

D'une superficie de 80 mètres carrés, le nouveau studio est le plus grand de Mons. "Nos priorités étaient que l'installation soit visuellement attrayante, évolutive et offre une polyvalence maximale", explique Etienne Tordeur, coordinateur studio et régie de la RTBF. "En plus du concept multimédia, nous avons dû équiper le studio radio pour un enregistrement vidéo de haute qualité et la capacité de gérer un large éventail de formats, de la radio « classique » à la diffusion simultanée et à la transmission numérique".