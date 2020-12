Virgin Radio : un concert inédit à Disneyland Paris

Pendant plus de deux heures, "les plus grands artistes pop rock électro" se succèderont sur scène en plein coeur de Disneyland Paris, qui ouvrira exceptionnellement ses portes aux artistes Virgin radio pour accueillir cet événement. Julien Doré, Louane, Vianney et Jérémy Frérot interprèteront leurs succès et revisiteront des chansons de Noël pour faire vivre aux internautes la magie des fêtes de fin d'année.

Les DJs Lost Frequencies et Ofenbach clôtureront en beauté cette soirée. Les personnages Disney seront également présents aux côtés des artistes pour cette grande fête.