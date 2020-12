Une recherche intelligente de sons chez Benztown

"Nous sommes fiers et ravis d'être la première bibliothèque musicales utilisant la technologie de l'IA et la fonction de recherche la plus supérieure qui soit sur la planète. Nos clients seront en mesure de trouver de la musique et des sons plus rapidement et plus efficacement qu'avec n'importe quelle autre plateforme, ce qui leur fera gagner un temps précieux. Le téléchargement de pistes de référence et la recherche avec des liens YouTube changent la donne" a déclaré Andreas Sannemann, PDG de Benztown.

Benztown propose de l'audio de haute qualité dans 23 bibliothèques réparties dans 14 formats de musique et de créations vocales, notamment AC, Hot AC, CHR, Country, Hip Hop et R&B, Rhythmic, Classic Hits, Rock, News / Talk, Sports et JACK.