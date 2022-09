Une nouvelle rentrée pour Bergerac 95

Pour cette rentrée, 3 animateurs sont à l’antenne du lundi au vendredi : Anaïs, qui réveille et accompagne les auditeurs tout au long de la matinée dans "Happy Days" (de 7h à 12h), Théo qui anime "Happy Musique" (de 12h à 16h) et Evan qui partage sa bonne humeur au micro dans "L’Happy Hour" (de 16h à 19h). Tout au long de la journée, l’actualité est au cœur de l’antenne avec Émilie, journaliste, qui produit des journaux et flashs d’information locale, toutes les demi-heures ou toutes les heures de 7h à 19h. Émilie présente également l’agenda local des sports le vendredi en fin d’après-midi et le samedi matin, ainsi que les résultats sportifs locaux le lundi. La musique est également très présente à l’antenne avec pour objectif de rassembler le public le plus large possible avec une programmation fédératrice, composée de titres du moment et des plus grands succès des années 60 à nos jours. Enfin, de 20h à 21h, "La Scène Locale" met en avant les artistes bergeracois, périgourdins et néo-aquitains. Bergerac 95 revendique plus de 200 rendez-vous d’information et de rubriques locales chaque semaine.