Une nouvelle radio rejoint la Ferarock

Vingt-cinq bénévoles et une salariée de l'association Distorsion proposent des émissions musicales très spécialisées (Rock, Punk, Metal, Dark Wave, etc.), et des émissions plus généralistes qui s'adressent à un public de curieux et passionnés de musique Rock au sens large. Distorsion est implantée à Auch dans le département du Gers. "Distorsion était au départ une simple émission radio, diffusée sur RDM fin des années 90". Elle devient officiellement une radio associative en 2008. Particularité : elle ne diffuse aucune publicité dans son programme.

Désormais, la Ferarock compte compte 24 radios en France et 5 cousines au-delà des frontières : 3 en Belgique et 2 au Québec.