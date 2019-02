Une nouvelle campagne TV pour M Radio

Dans cette nouvelle pub télé M Radio s’entoure de quatre artistes incontournables de sa playlist : Kendji, Zazie, David Hallyday et Patrick Bruel, des artistes qui sont les plus diffusés sur M Radio toutes radios nationales confondues. Une campagne pub télé diffusée sur les chaînes du Groupe TF1 et de nombreuses autres chaînes (TMC, LCI, TF1 Séries Films, TFX…).

Une grosse opération de communication dans la presse est également lancée pour accompagner cette campagne télé (Paris Match, Elle, Télé 7 jours, Public, JDD…). Et, à cette occasion, dans les prochains jours, M Radio offrira à ses auditeurs la somme de 20 000 euros.