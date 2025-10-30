NRJ fédère plus de 7 millions de votes avant la cérémonie de Cannes

Vous aimerez aussi
La cérémonie des NRJ Music Awards 2025, coproduite par TF1 et NRJ, bat déjà des records avant même sa diffusion. Depuis le lancement des votes le 22 septembre, 7 491 212 votes ont été enregistrés, soit + 78.9% par rapport à l’édition précédente à la même date. Un niveau d’engagement inédit qui confirme la puissance du lien entre la marque NRJ et les jeunes publics, sur ses antennes FM comme sur ses plateformes numériques.
Les auditeurs de NRJ et les téléspectateurs de TF1 pourront voter en direct pendant la cérémonie du vendredi 31 octobre à 21h10, au moment indiqué par Nikos Aliagas, pour élire la "Chanson francophone de l’année". Les votes se feront par SMS au 72 500 (0,99 € + prix du SMS), avec les modalités détaillées sur NRJ.fr et TF1+.
Six titres sont en lice cette année : Charlotte Cardin ("Feel Good"), Gims ("Ninao"), Helena ("Mauvais Garçon"), Jeck & Carla ("M’envoler"), Keblack feat. Guy2Bezbar ("Melrose Place") et Marine ("Ma faute"). Tous se produiront sur la scène du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes pour défendre leur chanson, symbole de la vitalité de la scène francophone.
La cérémonie, produite par TF1 Production et animée par Nikos Aliagas, réunira à l’antenne de nombreuses figures médiatiques et musicales : Teddy Riner, Amanda Lear, Ahmed Sylla, Pierre Garnier, Mosimann, Joeystarr, Stéfi Celma, Fally Ipupa, GuiHome, Maghla, Lebouseuh, entre autres. La présence de ces invités illustre la diversité des audiences que fédèrent la radio et la télévision autour d’un même événement.
