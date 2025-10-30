NRJ fédère plus de 7 millions de votes avant la cérémonie de Cannes

La cérémonie des NRJ Music Awards 2025, coproduite par TF1 et NRJ, bat déjà des records avant même sa diffusion. Depuis le lancement des votes le 22 septembre, 7 491 212 votes ont été enregistrés, soit + 78.9% par rapport à l’édition précédente à la même date. Un niveau d’engagement inédit qui confirme la puissance du lien entre la marque NRJ et les jeunes publics, sur ses antennes FM comme sur ses plateformes numériques.

Les auditeurs de NRJ et les téléspectateurs de TF1 pourront voter en direct pendant la cérémonie du vendredi 31 octobre à 21h10, au moment indiqué par Nikos Aliagas, pour élire la "Chanson francophone de l’année". Les votes se feront par SMS au 72 500 (0,99 € + prix du SMS), avec les modalités détaillées sur NRJ.fr et TF1+.