Une nouvelle application pour les Indés Radios

Les utilisateurs vont pouvoir interagir avec l’application par la voix et lancer les radios en le demandant simplement à l’application, à l’image d’une enceinte connectée. Ils pourront aussi réécouter les titres découverts lors de leur écoute sur Apple Music via une fonctionnalité dédiée, une fonction essentielle quand on sait que la radio est le premier media de découvertes musicales. Si de nombreuses stations des Indés Radios proposent un programme de proximité, l’application va permettre l’accès à une offre encore plus fine de proximité via l’écoute des différents décrochages des radios pour des programmes encore plus proches des préoccupations des auditeurs où qu’ils soient. L’application est plus accessible aux non-voyants, via sa compatibilité avec les systèmes VoiceOver (IOS) et TalkBack (Android) qui ont une aide à la navigation par la voix.