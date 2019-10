Une matinale uniquement disponible en podcast

"Les auditeurs veulent désormais compléter l’écoute quotidienne de musique par un programme parlé, court" précise l'équipe de ce nouveau podcast. Un nouvel épisode de "Au lever du soleil" est donc disponible tous les jours, à 6h00. Il reprend les codes de la radio et

s’inspire des nouvelles formes offertes par le podcast. Rémy Bertholon y parle info, musique et divertissement avec un ton différent : "c’est un réveil stimulant. Un debriefing actu, un décryptage de la com’ et même une histoire insolite librement adapté en fiction".

Rémy Bertholon a par exemple travaillé pour France Bleu, Chérie FM, Mouv, 1077... Ce podcast quotidien est hébergé par Ausha et disponible sur Apple podcasts, Deezer, Spotify, Android…