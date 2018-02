Une fréquentation en hausse pour le Salon de la Radio

Une nouvelle édition du Salon de la Radio et de l'Audio Digital - European Radio Show – est programmée les jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 janvier 2019, à la Grande Halle de La Villette à Paris. L​es pays de la zone Ibérique seront à l'honneur en 2019 avec une ouverture internationale sur les pays hispanophones et lusophones. "Cette invitation lancée aux principaux acteurs de la zone ibérique pour l'édition 2019 permettra de mieux appréhender le marché de la radio et de l'audio digital au Sud de l'Europe. Au-delà de leurs spécificités et d'une digitalisation encore hésitante relancée par la radio hybride, il sera intéressant de découvrir comment les communautés d'auditeurs hispanophones et lusophones se maintiennent connectées internationalement" a indiqué Nicolas Moulard (Actuonda – Madrid), responsable des contenus Audio Digital et co-organisateur des événements Radio 2.0.