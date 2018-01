Une formation pour réaliser une Interview de qualité

La première formation "L’interview" (de niveau 1 sur 3 jours) permettra une approche de la technique de l'entretien, de l'interview enregistrée ou non-enregistrée, de l'utilisation des questions ouvertes, fermées, primaires, secondaires, neutres ou tendancieuses. Pour ce vaste tour d'horizon, 3 journées de 8 heures seront nécessaires pour 400 €/jour avec prise en charge par les OPCA possible (DataDock Validé), du 19 au 21 février 2018 à l'Espace Galatée à Guichen en Bretagne. La seconde formation, les 22 et 23 février prochains (de niveau confirmé) permettra d'apprendre à mieux choisir un angle d'interview, à s'adapter à l'interviewé et à créer du lien et gérer les débats. En guise d'exercices, les formateurs proposeront la réalisation d'interviews enregistrées et en direct. Infos et inscriptions : ICI