Une femme à la tête du CSA et une fusion avec la CNIL ?

C'est dans l'air du temps. Une femme pourrait donc être nommée à la présidence du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, selon plusieurs informations de presse de ces dernières semaines. Dernière en date, le JDD croit savoir qu'Isabelle Falque-Pierrotin "semble avoir les faveurs d'Emmanuel Macron" pour succéder à Olivier Schrameck le 25 janvier prochain. L'actuelle présidente de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté), proche d'Edouard Philippe, tiendrait la corde. Elle serait la femme de la situation, d'autant plus que, toujours selon le JDD, le gouvernement envisagerait de fusionner le CSA et la CNIL : un mariage qui ferait sens à l'heure des fake news et des inquiétudes autour de la protection des données personnelles.