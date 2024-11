Martin Ajdari, un successeur désigné pour l’Arcom

Martin Ajdari succèdera à Roch-Olivier Maistre , qui quittera ses fonctions le 2 février 2025. Sous la présidence de Roch-Olivier Maistre, l’Arcom a connu des transformations majeures, notamment la fusion du CSA et de la HADOPI pour former l’Arcom, ainsi que le développement du DAB+, désormais bien ancré dans le paysage radiophonique français. Cette nomination s’inscrit dans une volonté d’assurer la continuité des réformes tout en apportant un souffle neuf à l’instance de régulation audiovisuelle et numérique.Avant de prendre officiellement la tête de l’Arcom, le projet de nomination de Martin Ajdari sera soumis à l’examen des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, comme le prévoit la procédure légale. Cette étape sera cruciale pour valider la transition et confirmer le rôle central de l’Arcom dans la régulation des médias à l’ère numérique.