Une consultation citoyenne sur les médias publics

En 2018, les médias publics ont été pionniers dans cette démarche participative, à travers une 1ère consultation citoyenne initiée et menée par Radio France et France Télévisions. Les participants y avaient montré leur attachement pour ces deux médias. Ils y avaient également exprimé leurs attentes pour les contenus (une information toujours plus fiable et vérifiée, des contenus plus innovants et audacieux), et une volonté de renforcer le lien entre eux et les médias. Pour une 2e édition encore plus riche, France Médias Monde, TV5Monde et l’Ina rejoignent l’initiative.