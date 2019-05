Une concession supplémentaire pour le DAB+ en Suisse romande

Aujourd'hui déjà, plus de 100 programmes de radio peuvent être écoutés en Suisse, nombre d'entre eux sont captés non seulement dans une région linguistique spécifique, mais aussi dans toute la Suisse. Le DAB+ présente des avantages par rapport aux OUC : il offre une bien plus grande diversité en programmes, davantage de zones de desserte, une meilleure qualité de son et une réception plus claire. C'est pourquoi la branche de la radio veut cesser la diffusion OUC au plus tard en 2024.

Jusqu'à 18 programmes peuvent être diffusés simultanément sur une plateforme DAB+. Aujourd'hui, la SSR exploite une plateforme dans chacune des quatre régions linguistiques du pays. Des réseaux d'émetteurs pour des programmes privés de radio existent en Suisse allemande (SwissMediaCast) et en Suisse romande (Romandie Médias SA). En outre, Digris SA diffuse dans toutes les principales agglomérations de Suisse des programmes de radio OUC et internet non commerciaux en DAB+.