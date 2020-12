Une compilation pour les NRJ Music Awards

Composée de 3 CD, la compilation réunit une nouvelle fois "les plus grands artistes français et internationaux du moment" tels que Dua Lipa Angèle, Lady Gaga, Ava Max, Gims, David Guetta, Dadju, Vitaa & Slimane, Black Eyed Peas, M Pokora, Vianney, Grand Corps Malade & Camille Lellouche, Louane, Ariana Grande, Jason Derulo, Master KG, Kendji Girac, Hatik, Amel Bent & Imen E, Julien Doré, The Weeknd…

Au total, la compilation NRJ Music Awards 2020, distribuée par Universal Music France, ne regroupe pas moins de 63 titres. Une édition collector de la compilation est également disponible. Elle contient en plus des 3CD, un DVD avec 21 clips vidéos. Ces deux éditions classiques et collector sont disponibles en téléchargement légal.