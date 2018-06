Une campagne de spots "Bumpers" de 6 secondes pour NRJ

À chaque épisode de 6 secondes, les artistes se dévoilent et s’amusent sur le fond des hits mondiaux d’Ariane Grande et Calvin Harris : The Weeknd, Ed Sheeran, Lady Gaga, Katy Perry, Bruno Mars, Justin Bieber, Sam Smith, Shakira, DJ Snake, David Guetta, Charlie Puth, Kygo, Zara Larsson, Big Flo & Oli, Louane, MC Solaar. Cette nouvelle campagne se glissera dans le fil d’actualité des stories des auditeurs, abonnés aux comptes NRJ, sur Snapchat, Facebook et Instagram. Rappelons que NRJ est la première radio de France sutr Facebook avec 3 339 000 fans et qu'elle est également la première radio sur Instagram avec 438 000 abonnés