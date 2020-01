Une Session Lab avec RFILabo au Salon de la Radio

LLPR - Stéréo et Son binaural même combat ?

XG - Il ne s’agit pas d’un combat. Aucun format ne supprime les précédents. La monophonie n’a pas disparue avec la stéréo, loin de là, et nous ne sommes pas là pour dire que la stéréo est obsolète. Actuellement la majorité de la production musicale est réalisée sur des hautparleurs placés sur le standard stéréophonique. Lors de notre présentation, nous mettrons en évidence que la simple écoute au casque n’est pas stéréophonique. Nous nous y sommes habitués, mais la stéréo n’existe pas réellement au casque si elle n’est pas reproduite en son binaural. Dès lors, il est possible aux maisons de disques et aux artistes d’offrir à leur public, sur les réseaux, une expérience sonore immersive qui convient à cette écoute au casque. C’est la même démarche que celle qui consiste à réaliser le clip d’un album. Un clip est un programme musical adapté au support visuel qui le diffusera. Il comporte tout l’univers esthétique de l’artiste et du morceau. Ce que nous proposons c’est de pousser cette création jusqu’au bout dans le son 3D. Notre point fort est de savoir intervenir sans remettre en cause la méthode globale de production du titre.