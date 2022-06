Une 5e édition du Paris Podcast Festival en octobre 2022

Fondé en 2018, par l’association Les Écouteurs, le Paris Podcast Festival est organisé par l’association Les Écouteurs, hébergé et co-produit par La Gaîté Lyrique. Cet événement annuel "cherche à décrypter les nouvelles tendances et à rassembler autour d’un phénomène médiatique devenu véritable pratique culturelle".Le Paris Podcast Festival se positionne comme "le premier festival entièrement dédié à tous les genres de podcast natif, et a pour vocation de rassembler chaque année, pendant 4 jours, tous les passionnés du podcast".