Une 3e édition pour "Médias en Seine"

Plus de 150 personnalités - journalistes, scientifiques, médecins, médias publics et privés, français et internationaux, auteurs, philosophes, photographes, producteurs, réalisateurs, intellectuels, artistes, start-ups, plateformes, régulateurs… - partageront leurs expériences et idées d'avenir. "Dans ce contexte mondial, le rôle et les défis des médias est plus que jamais de défendre nos démocraties, de favoriser la connaissance, de construire de la confiance et du lien" expliquent les organisateurs. Ainsi, la journée s'articulera autour de 7 thématiques : "Le journalisme et la connaissance", "Civiliser internet", "Climat / Planète" ou encore "L'âge d'or de l'audio" et "La bataille mondiale de la vidéo"L'ensemble des conférences seront retransmises exclusivement en streaming. Inscription indispensable ICI