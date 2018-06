Un pique-nique géant pour les 30 ans de France Bleu Touraine

Tout au long du dimanche, jeux, animations et spectacles vont se succéder. Sur le car podium de la Région Centre Val de Loire, deux concerts avec "Les valseuses" et le groupe "Pica Pao" en partenariat avec "Prog ! l'agenda des sortie en 37" sont d'ores et déjà programmés. Le cirque Georget animera des ateliers de cirque et promet également l'interprétation d'un numéro inoubliable. Au programme également, une exposition de véhicules anciens (qui défileront en matinée dans les rues de Tours) des jeux, et des cadeaux sur le car podium. Enfin, les auditeurs pourront aussi rencontrer des bénévoles de La Scénoféerie de Semblançay en costumes, et se procurer le timbre collector des 30 ans de France Bleu Touraine, réalisé par La Poste...