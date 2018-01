Un nouvel élan pour le DAB+ en France

La stratégie des "nœuds et des arcs" avait été annoncée par le CSA pendant l’année 2017 et donné lieu à des échanges et des consultations. Juste après Noël, un communiqué du CSA a confirmé la décision du Collège pour une nouvelle feuille de route permettant d’accélérer le déploiement de la RNT en DAB+ à travers la France.