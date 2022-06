Un nouveau site web pour France Inter

Le nouveau site de France Inter se dote d'un moteur de recherche "efficace et rapide". Les internautes pourront ainsi affiner en filtrant par date de diffusion ou durée d’écoute, et découvriront aussi les contenus des autres radios du groupe qui concernent le sujet. De "nouvelles fonctionnalités et une navigation plus dynamique" qui proposeront de mettre en favori en un clic une émission, de mettre de côté pour l’écouter plus tard un épisode et les retrouver automatiquement dans un espace personnel actualisé automatiquement, dans les applications France Inter et Radio France.

Autre grande nouveauté : les séries ou feuilletons. En un clic, les internautes pourront désormais "binger" les séries de leurs émissions : que ce soit "L'Affaire Bygmalion" dans Affaires sensibles, "Coluche" dans Popopop ou "La semaine Pasolini "dans L’Heure Bleue.