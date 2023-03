Un nouveau podcast pour "Choses à savoir"

Chaque jour (du lundi au vendredi à 17h) et en moins de 7 minutes, Choses à savoir propose un résumé efficace de l'actualité, avec toutes les informations essentielles de la journée accompagnées d’explications claires et simples, et en plus, cerise sur le gâteau, de temps en temps, des points de "culture G" à la façon "Choses à Savoir", pour rester informer tout en acquérant des connaissances.Depuis quelques années, le réseau Choses à savoir, dirigé par Louis-Guillame Kan-Lacas produit "des podcasts courts et efficaces pour développer vos connaissances au quotidien"."Choses à savoir" produit désormais une vingtaine de podcasts parmi lesquels "Cultures générale" ou encore "Affaires criminelles.