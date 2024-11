Un million d'auditeurs écoutent Radio Classique

Sur la vague septembre-octobre 2024, Radio Classique a attiré chaque jour un million d’auditeurs, soit une augmentation de 3% en un an. Avec une audience cumulée de 1.8%, la station poursuit sa trajectoire dans le paysage radiophonique français, en s’appuyant sur un contenu mêlant actualité, économie, culture et musique.

La matinale, animée par Stéphane Pedrazzi et David Abiker, se démarque par son audience croissante. En moyenne, 400 000 personnes l’écoutent quotidiennement entre 6h et 9h, marquant une progression de 18% par rapport à l’année précédente. Ce créneau, qui attire particulièrement les cadres et décideurs (+ 28%), veut s’imposer comme un rendez-vous d’analyse et de débat dans un format apaisé et réfléchi.