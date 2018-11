Un jackpot sur France Bleu Béarn

Le jeu du Jackpot France Bleu est proposée tous les jours sur France Bleu Béarn à 8h20 et 17h20. Pour participer, l'auditeur doit appeler le standard de France Bleu Béarn au 05 59 98 09 09 dès que le top départ est lancé à l'antenne.

Avec la complicité de l'animateur, ils pourront, une fois sélectionnés, faire tourner les rouleaux et stopper la machine au bon moment pour entendre les trois jingles France Bleu et remporter ainsi le jackpot France Bleu : une cafetière et un an de café.