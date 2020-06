"Un été avec Pascal" : un livre en prolongement d'une émission

Voilà une opportunité pour découvrir, ou redécouvrir, le mathématicien, physicien mais aussi philosophe et théologien. "Le roseau pensant", "les deux infinis" ou l"e nez de Cléopâtre", les Pensées renferment tant de formules et d'images inoubliables. Pascal fut un virtuose de la langue française... Plusieurs de ses sentences sont inscrites dans le cerveau de tout Français : "Le silence de ces espaces infinis m'effraie" ; "Qui veut faire l'ange fait la bête" ; "Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point". On devrait "mettre dans le journal, moi je ne sais pas, les... Pensées de Pascal" disait le Swann de Proust. C'est un peu ce que Antoine Compagnon a tenté de faire dans cet "Été avec Pascal".Une édition France Inter Equateurs - Parallèles disponible depuis ce 3 juin