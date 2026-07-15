Un été 100% découverte et évasion sur ICI Gironde

Du 6 juillet au 23 août, ICI Gironde consacre sa programmation estivale à la découverte de la Gironde. La station de proximité accompagne les habitants et les vacanciers avec des rendez-vous quotidiens, des reportages de terrain et des idées de sorties. Cette offre éditoriale entend mettre en avant les paysages, le patrimoine, les savoir-faire et les initiatives qui font vivre le département pendant la période estivale.

Avec "Un été dans le Médoc", ICI Gironde invite ses auditeurs à explorer ce territoire du lundi au vendredi à 6h20, 8h20 et 13h40, avant une diffusion intégrale le samedi de 10h à 11h. La série propose un parcours de l'océan Atlantique jusqu'à l'estuaire de la Gironde, à travers les plages, les dunes, les forêts, les vignobles, le patrimoine et les acteurs locaux qui font vivre le Médoc.