Un été 100% découverte et évasion sur ICI Gironde

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Du 6 juillet au 23 août, ICI Gironde consacre sa programmation estivale à la découverte de la Gironde. La station de proximité accompagne les habitants et les vacanciers avec des rendez-vous quotidiens, des reportages de terrain et des idées de sorties. Cette offre éditoriale entend mettre en avant les paysages, le patrimoine, les savoir-faire et les initiatives qui font vivre le département pendant la période estivale.
Avec "Un été dans le Médoc", ICI Gironde invite ses auditeurs à explorer ce territoire du lundi au vendredi à 6h20, 8h20 et 13h40, avant une diffusion intégrale le samedi de 10h à 11h. La série propose un parcours de l'océan Atlantique jusqu'à l'estuaire de la Gironde, à travers les plages, les dunes, les forêts, les vignobles, le patrimoine et les acteurs locaux qui font vivre le Médoc.
Avec "Un été dans le Médoc", ICI Gironde invite ses auditeurs à explorer ce territoire du lundi au vendredi à 6h20, 8h20 et 13h40, avant une diffusion intégrale le samedi de 10h à 11h. La série propose un parcours de l'océan Atlantique jusqu'à l'estuaire de la Gironde, à travers les plages, les dunes, les forêts, les vignobles, le patrimoine et les acteurs locaux qui font vivre le Médoc.
Une édition estivale de "Bienvenue Chez Vous"
Diffusé du lundi au vendredi de 9h à 12h, "Bienvenue Chez Vous" prend une dimension estivale en installant ses micros sur le terrain. De 9h à 10h, l'émission est consacrée aux événements, sites touristiques, villages, parcs de loisirs et activités familiales. De 10h à 11h, elle met à l'honneur les chefs, producteurs, artisans et métiers de bouche afin de valoriser les produits du terroir et le savoir-faire gastronomique girondin.
Chaque week-end, de 11h à 12h, "Mon été en Gironde" donne la parole à des personnalités attachées au département. Au fil de l'été, les auditeurs retrouveront notamment Philippe Etchebest, Christian Morin, Pascal Bataille, Cécile Bois, Manon Chevalier, Jennifer Lauret, Sophie Davant, Ariane Massenet et Alain Giresse, qui partageront leurs souvenirs, leurs lieux favoris et leurs anecdotes autour de la Gironde.
Chaque week-end, de 11h à 12h, "Mon été en Gironde" donne la parole à des personnalités attachées au département. Au fil de l'été, les auditeurs retrouveront notamment Philippe Etchebest, Christian Morin, Pascal Bataille, Cécile Bois, Manon Chevalier, Jennifer Lauret, Sophie Davant, Ariane Massenet et Alain Giresse, qui partageront leurs souvenirs, leurs lieux favoris et leurs anecdotes autour de la Gironde.
Une programmation centrée sur la proximité
ICI Gironde propose également "En attendant l'éclipse", diffusé chaque samedi à 8h50 et 13h40. Animé par Laurent Courier, médiateur scientifique, ce rendez-vous s'intéresse aux phénomènes célestes visibles depuis la Gironde, notamment les constellations, les planètes, les étoiles filantes, les phases de la Lune et l'éclipse attendue le 12 août.
À travers cette grille d'été, ICI Gironde réaffirme son positionnement de média de proximité en proposant une programmation consacrée aux découvertes, au patrimoine, à la gastronomie, aux rencontres et à l'astronomie. La station accompagne ainsi ses auditeurs pendant toute la saison estivale avec des contenus ancrés dans le territoire. Le communiqué précise que le dispositif est présenté du 6 juillet au 23 août, même si sa conclusion mentionne du 6 juillet au 21 août.
À travers cette grille d'été, ICI Gironde réaffirme son positionnement de média de proximité en proposant une programmation consacrée aux découvertes, au patrimoine, à la gastronomie, aux rencontres et à l'astronomie. La station accompagne ainsi ses auditeurs pendant toute la saison estivale avec des contenus ancrés dans le territoire. Le communiqué précise que le dispositif est présenté du 6 juillet au 23 août, même si sa conclusion mentionne du 6 juillet au 21 août.