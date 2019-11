Un écho allemand tout au long de la saison musicale de Radio France

Parmi les choix artistiques qui marquent sa saison 2019-2020, l’Orchestre National de France a choisi le Rhin. Le Rhin qu’il franchira au début de l’année prochaine à la faveur d’une tournée avec la violoniste Julia Fischer, d’abord en Allemagne du 13 au 24 janvier prochains, puis en Autriche et en Slovaquie.

Cette tournée se prolongera par une série de programmes pédagogiques tels les masterclasses auxquels participeront plusieurs solistes de l’Orchestre, et des répétitions ouvertes. Ces rencontres auront lieu dans trois capitales de la musique : Salzbourg, Berlin et Vienne. Les concerts et les interventions auprès des publics les plus jeunes bénéficient du soutien de la Fondation musique et radio – Institut de France.