Un e-book gratuit pour soutenir la créativité des copywriters radio

Le nouvel e-book "You Got This", disponible gratuitement sur RadioCopywriters.com, réunit plus de 365 affirmations spécialement pensées pour les copywriters radio. Rédigé par Earl Pilkington, rédacteur en chef et auteur pour le site, il reprend et enrichit la rubrique "Writers Affirmations" du magazine digital Radio Copy Paste.
Dans son introduction, Earl Pilkington rappelle la spécificité de l’écriture radio : "Vous avez quelques secondes pour capter l’attention, quelques instants pour susciter l’émotion et seulement quelques phrases pour déclencher une action. La pression est intense, les délais sont implacables et les retours parfois brutaux". Ce témoignage illustre la difficulté d’un travail où chaque mot doit porter un message clair dans un format contraint.
Cette illustration humoristique présente les "valeurs nutritionnelles" d’un copywriter radio. Une des nombreuses phrases à retrouver dans les 365 affirmations de l’e-book "You Got This" d’Earl Pilkington, publié par RadioCopywriters.com.
Disponible en PDF (378 pages, 157 Mo), l’e-book est présenté comme une "trousse de premiers secours créative" pour les copywriters radio. Chaque affirmation est conçue pour interrompre le cycle de doute et stimuler l’élan créatif. Certaines phrases sont directement liées à la pratique du métier : "Le son est ma toile, les mots sont ma peinture" ou encore "Chaque seconde est sacrée en radio. Nous ne perdons pas de temps… nous l’investissons, mot après mot".
"You Got This" est proposé en téléchargement libre, sans inscription ni condition d’accès, exclusivement sur RadioCopywriters.com. Pour Earl Pilkington, ces affirmations ne sont pas des slogans génériques mais des outils concrets, conçus par et pour des copywriters confrontés aux contraintes spécifiques de l’écriture radiophonique.
