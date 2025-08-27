La Lettre Pro de la Radio La Lettre Pro de la Radio
Ce qu’Aristote nous enseigne sur l’art de cultiver les vertus à la radio H6studio : enregistreur 8 pistes jusqu’à 192 kHz conçu pour la radio de terrain  Nostalgie Belgique dévoile sa grille 2025-2026 Un e-book gratuit pour soutenir la créativité des copywriters radio Ce que Charlemagne nous enseigne sur l’art de conquérir l’audience Flore Benguigui rejoint FIP au micro du "Club Jazz" Ibrahim Maalouf signe le nouvel habillage d'antenne de Jazz Radio États-Unis : la parité recule en radio avec 59.2% d’hommes dans les rédactions RMC lance "Les nuits du Cazarre Enchaîné" dès ce 25 août Ce que Napoléon nous enseigne sur l’art de bâtir une stratégie éditoriale


Les News

Ce qu’Aristote nous enseigne sur l’art de cultiver les vertus à la radio

H6studio : enregistreur 8 pistes jusqu’à 192 kHz conçu pour la radio de terrain

Nostalgie Belgique dévoile sa grille 2025-2026

Un e-book gratuit pour soutenir la créativité des copywriters radio

Ce que Charlemagne nous enseigne sur l’art de conquérir l’audience

Flore Benguigui rejoint FIP au micro du "Club Jazz"

126 000 audience audience digitale audience numérique Belgique BROADCAST concert CSA DAB DAB+ Europe 1 France Bleu Médiamétrie musique NRJ podcast podcasts Radio France RMC RTL
En direct de Podcast Magazine
Podcast Magazine - Des podcasts, des outils, des conseils pour tous•tes
Lisez le magazine en version papier, en version liseuse, en version audio, en version articles… Voir toutes nos offres Découvrir le Magazine Découvrir nos…

Un e-book gratuit pour soutenir la créativité des copywriters radio

Rédigé par le Mercredi 27 Août 2025 à 07:27 | modifié le Mercredi 27 Août 2025 à 07:27



Le site RadioCopywriters.com publie "You Got This", un e-book gratuit de 378 pages rassemblant plus de 365 affirmations destinées aux copywriters radio. Conçu par Earl Pilkington, ce recueil prolonge la rubrique "Writers Affirmations" du magazine Radio Copy Paste et vise à offrir un soutien motivationnel face aux contraintes spécifiques de l’écriture publicitaire radio.



Vous aimerez aussi
Le nouvel e-book "You Got This", disponible gratuitement sur RadioCopywriters.com, réunit plus de 365 affirmations spécialement pensées pour les copywriters radio. Rédigé par Earl Pilkington, rédacteur en chef et auteur pour le site, il reprend et enrichit la rubrique "Writers Affirmations" du magazine digital Radio Copy Paste.
Dans son introduction, Earl Pilkington rappelle la spécificité de l’écriture radio : "Vous avez quelques secondes pour capter l’attention, quelques instants pour susciter l’émotion et seulement quelques phrases pour déclencher une action. La pression est intense, les délais sont implacables et les retours parfois brutaux". Ce témoignage illustre la difficulté d’un travail où chaque mot doit porter un message clair dans un format contraint.

Cette illustration humoristique présente les "valeurs nutritionnelles" d’un copywriter radio. Une des nombreuses phrases à retrouver dans les 365 affirmations de l’e-book "You Got This" d’Earl Pilkington, publié par RadioCopywriters.com.
Cette illustration humoristique présente les "valeurs nutritionnelles" d’un copywriter radio. Une des nombreuses phrases à retrouver dans les 365 affirmations de l’e-book "You Got This" d’Earl Pilkington, publié par RadioCopywriters.com.

Disponible en PDF (378 pages, 157 Mo), l’e-book est présenté comme une "trousse de premiers secours créative" pour les copywriters radio. Chaque affirmation est conçue pour interrompre le cycle de doute et stimuler l’élan créatif. Certaines phrases sont directement liées à la pratique du métier : "Le son est ma toile, les mots sont ma peinture" ou encore "Chaque seconde est sacrée en radio. Nous ne perdons pas de temps… nous l’investissons, mot après mot".
"You Got This" est proposé en téléchargement libre, sans inscription ni condition d’accès, exclusivement sur RadioCopywriters.com. Pour Earl Pilkington, ces affirmations ne sont pas des slogans génériques mais des outils concrets, conçus par et pour des copywriters confrontés aux contraintes spécifiques de l’écriture radiophonique.


Tags : contenus, ebook, stratégie
Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur