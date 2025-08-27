Un e-book gratuit pour soutenir la créativité des copywriters radio

Le nouvel e-book "You Got This", disponible gratuitement sur RadioCopywriters.com, réunit plus de 365 affirmations spécialement pensées pour les copywriters radio. Rédigé par Earl Pilkington, rédacteur en chef et auteur pour le site, il reprend et enrichit la rubrique "Writers Affirmations" du magazine digital Radio Copy Paste.

Dans son introduction, Earl Pilkington rappelle la spécificité de l’écriture radio : "Vous avez quelques secondes pour capter l’attention, quelques instants pour susciter l’émotion et seulement quelques phrases pour déclencher une action. La pression est intense, les délais sont implacables et les retours parfois brutaux". Ce témoignage illustre la difficulté d’un travail où chaque mot doit porter un message clair dans un format contraint.