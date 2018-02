Un concours d'éloquence avec France Bleu Mayenne

Ce projet a pour objet de développer l'assurance, la confiance en soi dans la prise de parole en public auprès des élèves et des étudiants mais aussi de faire découvrir aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants de l'association Thémis de la faculté de droit de Laval , de nouveaux métiers et promouvoir leur ambition. Ces étudiants seront accompagnés par le Barreau des avocats de Laval. Un concours de plaidoirie aura lieu avec la faculté de droit et le Barreau des avocats de Laval fin mai. Les jeunes candidats vont s'essayer à l'exercice de la prise de parole, la confiance en soi, la rédaction, dans les locaux de la radio, soutenus par Anne-Marie Amoros, directrice de France Bleu Mayenne.



Jusqu'au mois de mai, date du jury, les auditeurs peuvent suivre sur l'antenne de France Bleu Mayenne et sur francebleu.fr l'évolution du projet et partagez l'envie de soutenir les jeunes du département.