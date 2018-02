Un concert avec Amir pour Imagine la Radio

Amir va passer le week-end à Serre-Chevalier Briançon en plein coeur de l’hiver "pour le plus grand plaisir" de Maxime Gallice et de son équipe. "L’organisation de genre d’événements musicaux est une belle image de marque pour notre radio et pour notre territoire, mais qui ne se ferait pas sans l’aide et la mobilisation des partenaires locaux. Nous apportons l’organisation de l’événement et nos partenaires contribuent à la logistique de l’accueil" a souligné Maxime Gallice, directeur de la radio. Et la radio des Hautes-Alpes n’entend pas s’arrêter là, puisque d’autres sessions sont à venir dans les prochaines semaines…