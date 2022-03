Un concert anniversaire pour les 10 ans d'Activ Radio à Roanne

Pour remercier ses auditeurs et célébrer ses 10 ans de présence à Roanne, Activ organise donc un concert gratuit et offre toutes les places sur son antenne. De nombreux artistes seront présents comme Marina Kaye et Lilian Renaud qui interprèteront plusieurs titres de l’album "L’Héritage Goldman", la chanteuse québécoise La Zarra, 3e titre français le plus diffusé en radio, Les Frangines, Colorblast, le DJ producteur qui cartonne avec sa reprise de "Message In The Bottle" du groupe Police, Cephaz ou encore Nazim originaire de la Loire, qui a notamment composé pour Kendji. Pour gagner leurs places, les auditeurs doivent forcément écouter Activ sur le 101.6 à Roanne.